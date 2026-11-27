“Un welfare innovativo deve andare di pari passo con i cambiamenti della società: cambiamenti demografici, culturali e sociali. E una delle declinazioni principali del welfare innovativo è il welfare di prossimità. Noi non possiamo immaginare un welfare che non sia perfettamente fruibile e accessibile a tutti i cittadini, in particolare agli anziani, alle persone fragili e alle persone con disabilità”. Lo ha dichiarato Matilde Celentano, sindaco di Latina e delegata Anci al welfare, in occasione del convegno ‘Welfare innovativo: lo Stato Amico si costruisce sul territorio’, promosso dall’Inps nell’ambito della 43esima Assemblea annuale dell’Anci (Associazione nazionale comuni italiani) a Verona.



Pubblicato il 27 Novembre 2026