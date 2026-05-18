Celentano, il Clan smentisce voci su problemi salute: “Sta benissimo, è a casa”

(Adnkronos) –

Nessuna preoccupazione per la salute di Adriano Celentano. A sottolinearlo oggi, lunedì 18 maggio, è l’ufficio stampa del Clan all'Adnkronos, dopo che erano circolate voci su problemi di salute del Molleggiato. “Celentano sta benissimo ed è nella sua casa di Galbiate felicemente con Claudia”, precisa l’ufficio stampa del Clan. Nella serata di ieri si erano infatti diffuse voci incontrollate sul web su gravi problemi di salute e di un ricovero di Calentano, prima della smentita ufficiale. A provocare il via vai di rumors, in particolare, è stato un post comparso su un profilo Facebook intestato a Claudio Lippi che faceva riferimento ad una notizia di un ricovero, diffusa da una delle figlie di Celentano, Rosalinda. Notizia di cui però non c’era e non c’è traccia. Nonostante questo, messaggi di preoccupazione hanno cominciato a circolare in rete e tra gli addetti ai lavori, spingendo il Clan a una smentita.

—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 18 Maggio 2026