Cede balaustra lungo il Po, ferita una donna: marito finisce in acqua

(Adnkronos) – Si è appoggiata alla balaustra lungo il Po che ha ceduto. Si è rotta un braccio, così, una settantenne che oggi, venerdì 26 dicembre, è stata soccorsa nel pomeriggio in Lungo Po Antonelli a Torino.  Il marito che ha cercato di aiutarla, invece, è scivolato in acqua, ma è stato soccorso da un passante e non ha riportato traumi. La moglie è stata portata in ospedale mentre per il marito, a quanto si apprende, non è stato necessario il trasporto. 
Pubblicato il 26 Dicembre 2025

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

