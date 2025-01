Cecilia Sala, domani comunicazioni del sottosegretario Mantovano al Copasir

(Adnkronos) – Domani, alle 14, nell'aula del VI piano di palazzo San Macuto, il governo renderà, attraverso il sottosegretario Alfredo Mantovano, comunicazioni al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (Copasir). Mantovano si era reso disponibile a riferire sul caso di Cecilia Sala, la giornalista detenuta in Iran dal 19 dicembre scorso. Giorgia Meloni e Donald Trump hanno parlato del caso di Cecilia Sala nel corso del loro incontro a Mar-a-Lago. Lo ha rivelato il New York Times, citando una fonte informata sull'incontro, secondo cui Meloni "ha premuto in modo aggressivo" su questo. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 5 Gennaio 2025