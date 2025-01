Cecilia Sala, ambasciatrice italiana in Iran ricevuta da ministero Esteri

(Adnkronos) – L'ambasciatrice italiana a Teheran, Paola Amadei, è stata ricevuta questa mattina al ministero degli Esteri iraniano per il caso di Cecilia Sala, la giornalista detenuta dal 19 dicembre scorso. A quanto si apprende, Amadei – che ha incontrato il direttore per l'Europa del ministero – ha rinnovato la richiesta di rilascio immediato per Sala e la possibilità di farle arrivare in carcere generi di prima necessità. Intanto il governo di Giorgia Meloni è al lavoro sul caso, premendo su Teheran non solo per il rilascio ma anche – nell'attesa – per un trattamento della reporter imprigionata che sia "rispettoso della dignità umana". A confermarlo nella serata di ieri una nota da Palazzo Chigi, che in una nota ha illustrato le richieste del governo dopo un vertice sul caso e posto l'accento anche su un altro detenuto: l'ingegnere iraniano Mohammad Abedini, arrestato su richiesta Usa a Malpensa il 22 dicembre scorso, attualmente in carcere a Milano, per il quale Teheran chiede a sua volta la liberazione ma che per ora la procura ha chiesto di non trasferire ai domiciliari. La decisione dei giudici sul 38enne iraniano è attesa per il prossimo 15 dicembre. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 3 Gennaio 2025