Cecilia Rodriguez, il corpo post parto: “Tutto torna al suo posto”

(Adnkronos) –

Cecilia Rodriguez è tornata a parlare della sua gravidanza e del corpo post parto, a distanza di poche settimane dalla nascita della piccola Clara Isabel, venuta al mondo lo scorso 15 ottobre. Cecilia ha mostrato ai follower il ‘pancione’ ormai quasi svanito del tutto: "Stiamo tornando in forma, piano piano, l’importante è non avere fretta”, ha detto la modella col sorriso. E poi il messaggio per le neomamme: "Bisogna imparare ad ascoltare il proprio corpo e rispettarlo, perché ha i suoi tempi. Non è il momento di mettersi a dieta, i medici mi hanno consigliato di mangiare bene e abbastanza, perché con l’allattamento serve tanta energia". La sorella di Belen ha poi mostrato alcuni dei prodotti per il corpo che sta utilizzando in questo periodo per prendersi cura della pelle, come oli naturali idratanti per prevenire le smagliature. Tra i vari anche uno regalato da Giulia De Lellis, con la quale ha condiviso i mesi della gravidanza e scambiato consigli da futura mamma.

—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 5 Novembre 2025