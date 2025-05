Cecilia Rodriguez è incinta, l’annuncio con Ignazio Moser: “Ti sei fatta desiderare…”

(Adnkronos) –

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser diventeranno presto genitori. La sorella di Belen è in dolce attesa di una femminuccia e si chiamerà 'Clara Isabel'. La coppia ha annunciato la gravidanza con un post pubblicato sui social nel giorno della Festa della mamma. "Ciao topolina, come tutte le cose straordinarie ti sei fatta desiderare molto ma ora eccoci qua a sentire il tuo cuoricino battere", ha esordito Cecilia a corredo di un carosello di foto che ritraggono alcuni dei momenti più emozionanti che ha vissuto da quando ha scoperto di essere incinta. "Vedere quel bel nasino che spesso copri con le tue manine, come a non volerci rovinare la sorpresa di quando arriverai tra noi…", continua il post. "La tua mamma e il tuo papà non vedono l’ora di conoscerti, abbracciarti, amarti e vederti crescere… a presto piccola Clara Isabel", ha concluso l'influencer rivelando il nome scelto per la bambina. La sorella minore di Belen ha scelto il giorno della Festa della mamma per annunciare ai follower la grande notizia: "P.S: Auguri a tutte le mamme, soprattutto alle nostre che ci hanno dato la possibilità di essere qui", ha aggiunto. Il post ha fatto in pochissimi minuti il pieno like e commenti. Da Giulia Salemi a Valentina Ferragni, tantissimi i messaggi di auguri da parte dei vip. Tra i like non sfugge quello della sorella Belen e dell'ex cognato Stefano De Martino. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 12 Maggio 2025