Ceccon, esordio agli Europei con imprevisto: “Non avevo il costume…”

(Adnkronos) – Non era ancora il momento di spingere al massimo, ma Thomas Ceccon ha centrato l’obiettivo della mattinata agli Europei di nuoto 2026 oggi, lunedì 10 agosto. L’azzurro, campione olimpico dei 100 dorso a Parigi 2024, ha superato le batterie dei 50 farfalla e si è guadagnato un posto in semifinale con il tempo di 23″10, terzo nella sua batteria e nono nella graduatoria complessiva. Una prestazione senza particolari acuti, ma sufficiente per rompere il ghiaccio e prendere confidenza con la vasca continentale, nonostante un curioso imprevisto: "Questa mattina – ha raccontato ai microfoni della Rai – ho avuto un piccolo problema con il costume, ma niente di grave. Abbiamo un cartellino sul costume con un QR code, oggi non c’era e non potevo gareggiare". Ceccon ha poi aggiunto, con il sorriso: "Da bravo professionista non ne avevo due, o dovevo gareggiare con il costumino o dovevo aspettare che me ne portassero un altro. Mancavano dieci minuti alla gara, ma me ne hanno portato un altro. Ho fatto un po’ di fretta ma alla fine è andata".

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Pubblicato il 10 Agosto 2026