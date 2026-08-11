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Ceccon: “Basta con i 200 dorso, piuttosto vado a zappare i campi di pomodori”

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(Adnkronos) –
Thomas Ceccon non abbandona il suo proverbiale umorismo e sui social si lascia andare a un particolare commento dopo la seconda giornata di gare in vasca degli Europei di nuoto di Parigi: "Piuttosto che fare ancora i 200 dorso vado a zappare i campi di pomodori" ha detto l'azzurro, oro olimpico nei 100 dorso a Parigi, dopo le qualificazioni di oggi, martedì 11 agosto. Dopo aver sfiorato una medaglia nei 50 farfalla, chiudendo la gara al quarto posto, Ceccon ha agguantato la finale dei 200 dorso con l'ultimo tempo disponibile delle semifinali. Un 1'55"86 per il campione olimpico di Parigi, che non rende soddisfatto un atleta di solito abituato a vincere o quantomeno a lottare per le prime posizioni. 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 11 Agosto 2026

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