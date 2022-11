C’è un cuore di tappi che aspetta solo di battere

In Capitanata è scoppiata la tappomania grazie ai clowndottori. Con “Un cuore di tappi” i nasi rossi hanno deciso di scendere in campo per sensibilizzare bimbi e adulti sull’ecologia, attraverso semplici azioni come la raccolta di tappi di plastica.

“Il nostro progetto ambientale – spiega la presidente Jole Figurella – si sta diffondendo a macchia d’olio in tutta la provincia. Anche a Foggia l’idea è piaciuta a tanti cittadini, imprese e scuole – tra queste il Liceo Scientifico “Volta” – che hanno riempito sacchi e contenitori, alcuni dei quali sono ancora in attesa di essere raccolti. Anche per questo motivo speriamo di poter presto inaugurare nel capoluogo il grande recipiente a forma di cuore che li conterrà tutti. Siamo in attesa delle autorizzazioni da parte del Comune dal mese di maggio”.

“Un Cuore di tappi”, intanto, è stato già inaugurato a Vico del Gargano il 3 giugno scorso, alla presenza del sindaco, dell’amministrazione comunale e di tanti bambini che, dopo il taglio del nastro, hanno versato montagne di tappi nella struttura in metallo.

Il grande Cuore è stato brevettato e realizzato dall’azienda di Foggia “DM impianti” di Domenico D’Adamio; il marchio è stato registrato da Il Cuore Foggia che, a titolo gratuito, ha scelto di fare questo dono alla città di Foggia come simbolo di educazione ambientale. L’associazione di volontariato è iscritta al Registro Nazionale del Terzo Settore e all’albo della Protezione Civile e svolge attività di Clownterapia nei contesti in cui c’è disagio e sofferenza. Autofinanzia tutti i progetti, incluso “Un cuore di tappi” che vede i clowndottori impegnati in un’iniziativa diversa da quelle quotidiane in corsia, grazie a un’intuizione della presidente.

“A Cracovia e a Budapest – spiega Figurella – ho visto per la prima volta sculture di metallo a forma di cuore installate al centro della piazza principale. Ho subito pensato di realizzare l’idea anche a Foggia, non immaginando che l’iter delle autorizzazioni potesse rivelarsi così complicato. Purtroppo, ad oggi siamo ancora alle prese con richieste e moduli da compilare”.

Una volta riempito il cuore, i tappi potranno essere trasportati presso l’azienda di smaltimento. “L’intera iniziativa – sottolinea la presidente de Il Cuore Foggia – verrà resa pubblica e condivisa con la comunità. L’obiettivo è quello di realizzare zone verdi, con la piantumazione di piante autoctone che richiedono poca manutenzione ma anche di organizzare laboratori di educazione ambientale per bambini e altri progetti per migliorare la nostra città. Partecipare a questa iniziativa rappresenta un vero e proprio gesto di solidarietà per le persone e per l’ambiente, un modo in più per aiutare il prossimo proteggendo un mondo ormai soffocato da tonnellate di plastica non riciclate a dovere”.

I volontari ricordano che i tappi riciclabili sono quelli di bevande, acqua, e bibite; succhi di frutta in plastica; latte e vino in tetrapack; confezioni d’olio in plastica; detersivi; creme spalmabili; dentifricio; bombolette spray; contenitore giochino ovetti di cioccolata.

Non sono riciclabili tappi di liquori alcolici e super alcolici; tappi cosmesi; tappi medicinali (pomate).

Condividi sui Social!