Attualità

C’è Posta per Te, stasera sabato 14 febbraio: le anticipazioni

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) –
Stasera, sabato 14 febbraio, torna ‘C’è Posta per Te’. Maria De Filippi conduce il secondo appuntamento in prima serata del people show di Canale 5. Al centro del più famoso people show della tv italiana racconti di vita quotidiana, commoventi storie d’amore, momenti di riflessione, divertimento e sorprese raccontate da Maria che, cerca di superare le incomprensioni e arrivare a un lieto fine. 
—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 14 Febbraio 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Iran, Trump accelera: “Accordo difficile, cambio di regime sarebbe la cosa migliore”

16 minuti fa

The Voice Kids, stasera sabato 14 febbraio: le anticipazioni della finale

33 minuti fa

Verissimo, sabato 14 febbraio: gli ospiti e le anticipazioni di oggi

36 minuti fa

Lazio-Atalanta: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

38 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio