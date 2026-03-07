Attualità

C’è Posta per Te, stasera 7 marzo: le anticipazioni

Stasera, sabato 7 marzo, torna ‘C’è Posta per Te’. Maria De Filippi conduce il nuovo appuntamento in prima serata del people show di Canale 5. Al centro del più famoso people show della tv italiana racconti di vita quotidiana, commoventi storie d’amore, momenti di riflessione, divertimento e sorprese raccontate da Maria che, cerca di superare le incomprensioni e arrivare a un lieto fine. 
Pubblicato il 7 Marzo 2026

