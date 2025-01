C’è posta per te, stasera 18 gennaio: gli ospiti e le anticipazioni

(Adnkronos) –

C'è posta per te torna questa sera, sabato 18 gennaio, con un nuovo appuntamento. Dopo il successo della prima puntata, il people show condotto da Maria De Filippi torna in prima serata su Canale 5 con due speciali ospiti. Saranno due i regali della puntata. Per il primo arriva in studio il conduttore di 'Affari Tuoi', Stefano De Martino. E a seguire, il campione di Tennis, Matteo Berrettini. Protagoniste assolute della puntata, come sempre, saranno le storie di vita e i sentimenti della gente comune che non riuscendo a risolvere una importante problematica familiare si affida al programma nella speranza di trovare una soluzione. Storie di ricongiungimenti, amori difficili, incomprensioni che causano separazioni, primi amori mai dimenticati, rapporti interrotti e bellissime sorprese da dedicare a chi merita di ricevere un momento davvero speciale. Appuntamento questa sera, sabato 18 gennaio, alle 21:30 su Canale 5 con Maria De Filippi.



Pubblicato il 18 Gennaio 2025