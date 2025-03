C’è posta per te, stasera 15 marzo ultimo appuntamento: gli ospiti e le anticipazioni

(Adnkronos) – 'C'è posta per te' torna stasera, sabato 15 marzo, con l'ultimo appuntamento della stagione. Il people show condotto da Maria De Filippi in prima serata su Canale 5 con degli ospiti speciali: Gianni Morandi e il trio musicale 'Il Volo'. In studio questa sera, per l'ultimo appuntamento della stagione, due grandi sorprese che coinvolgono: Gianni Morandi, uno dei più grandi e amati volti della musica e dello spettacolo italiano e il trio musicale di fama internazionale 'Il Volo'. Protagoniste assolute della puntata, come sempre, saranno le storie di vita e i sentimenti della gente comune che non riuscendo a risolvere una importante problematica familiare si affida al programma nella speranza di trovare una soluzione. Storie di ricongiungimenti, amori difficili, incomprensioni che causano separazioni, primi amori mai dimenticati, rapporti interrotti e bellissime sorprese da dedicare a chi merita di ricevere un momento davvero speciale. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 15 Marzo 2025