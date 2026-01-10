C’è posta per te, stasera 10 gennaio: gli ospiti della prima puntata

(Adnkronos) –

Torna C'è posta per te. Stasera, sabato 10 gennaio, va in onda la prima puntata del people show ideato e condotto da Maria De Filippi, che porta nelle case degli italiani le storie della gente comune e ci ricorda il valore dei sentimenti autentici, l’importanza di chiedere scusa, di dire grazie, di provare a ricucire un legame che sembrava interrotto per sempre, di riconciliarsi e far prevalere l’affetto e la forza del perdono sul rancore. Quest’anno tra i protagonisti della prima puntata per due momenti speciali: la star turca, Can Yaman e uno degli attori più apprezzati del cinema e della tv italiana, Raoul Bova. Tra momenti di intensa commozione, sorrisi e leggerezza, il programma ha raccontato centinaia di vicende di vita: amori che si ritrovano, famiglie che si ricompongono dopo tanto tempo, relazioni giunte al termine che provano a trovare una seconda possibilità, rapporti ostacolati e incredibili sorprese inattese. Anche quest’anno a consegnare la posta ritroviamo gli immancabili postini: Marcello Mordino, Gianfranco Apicerni, Andrea Offredi e Giovanni Vescovo che in sella alle loro biciclette girano per tutte le destinazioni nazionali e internazionali.

