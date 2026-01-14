C’è l’accordo per la cessione del Foggia, si attende ok del tribunale

Il Foggia calcio 1920, va verso il cambio di proprietà. Dopo diverse ore di trattative in corso da un notaio a Foggia, è stato raggiunto l’accordo sulla cessione del 100% delle quote del club tra l’imprenditore barese Nicola Canonico, attuale presidente, e gli imprenditori Antonio e Giuseppe De Vitto e Gennaro Casillo, proprietari dell’Heraclea, squadra di Candela che milita nel campionato di serie D. Dal momento che la società – la prima in Italia – è in amministrazione giudiziaria – la cessione dovrà superare il vaglio del Tribunale di Bari. L’atto sottoscritto oggi tra le parti, un preliminare di vendita condizionato all’autorizzazione dei giudici, sarà comunicato nelle prossime ore all’amministratore giudiziario, Vincenzo Vito Chionna, il quale dovrà poi riferire al Tribunale di Bari che avrà 15 giorni per decidere. A maggio scorso il club rossonero finì sotto amministrazione giudiziaria per le pressioni mafiose ricevute dal presidente Canonico affinché vendesse la società. Anche dirigenti e calciatori sarebbero stati minacciati. Per questi episodi quattro persone sono state arrestate per tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso e nei prossimi giorni inizieranno i processi. Gennaro Casillo è figlio di Pasquale (scomparso nel 2020), l’imprenditore che sul finire negli anni 90 portò il Foggia in serie A e creò il fenomeno Zemanlandia



Pubblicato il 14 Gennaio 2026