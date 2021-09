C’è futuro per un turismo non esperienziale?

Un incontro che vedrà relazionarsi e relazionare esperti che in tempi non sospetti hanno supportato la Candidatura all’Unesco della pratica della Transumanza indicandone le vie e prospettando nuovi scenari di sviluppo e di conservazione propositiva, senza speculazioni, di un Mondo che fu per i ricchi un motivo di ulteriore arricchimento e per i pastori, motivo di sfruttamento e di logiche di soccombenza. Un incontro che vedrà al centro il dialogo per accendere ulteriori riflettori su come non si programmano le reti e si cerca di accaparrarsi fette di “mercato” come se tutto fosse già scritto, come se tutto sia proprietà di pochi, percorrendo strade che, come spesso accade in tema di autoreferenzialità, portano solo a disgregazioni e fallimenti.Occorre sinergia e progettualità e forse la strada tracciata da Michele Pesante, esperto massimo di tratturi, può ricondurre a riflessioni positive. A piccoli passi si arriva ovunque basta non essere megalomani e buttare fumo negli occhi parlando di euro come se si parlasse di birre al bar da bere con gli amici.La storia ci insegna che le Cattedrali sono state costruite pian piano con un progetto organico e senza fronzoli e così, a Foggia l’11 settembre a partire dalle ore 20,00 in via Luigi Rovelli, presso il Parco di Città, si inizierà a proporre Itinerari per uno sviluppo sostenibile del Territorio a partire “Dai Monti Dauni a Foggia, all’Arcangelo Michele a Viete “, percorrendo Tratturi, Tratturelli, Bracci ed attraversando Borghi, incontrando paesaggi incontaminati, biodiversità, archeologia, storia, genti.Grazie alle Associazioni “ Tratturi e Transumanza “, “Italia Nostra” , “l’AIPAI” ed” Amodo” , potremmo insieme ascoltare Michele Pesante – esperto, Cristoforo Carrino e Michele Turco – allevatori, Massimo Bottini – referente Amoodo, Giorgio Lovecchio – deputato della Repubblica, Grazia Di Bari – delegata al Turismo, ai borghi ed agli Itinerari Culturali della Regione Puglia, Maurizio Varriano – coord. Nazionale Borghi d’Eccellenza, Lino Rufo – cantautore, Geppe Inserra nelle vesti di conduttore.Ognuno per la propria competenza ed esperienza ci porterà a percorrere quanto ci si prefigge per poter considerare una decisa svolta nella programmazione politica, come la possibilità di ridar vigore ai Tratturi riportandoli al centro della programmazione nazionale considerata la necessità di un ripensamento politico circa il governo politico ed amministrativo di essi.

