‘C’è ancora domani’ non va agli Oscar: perché il film di Paola Cortellesi non era candidabile

(Adnkronos) – L'Italia ha selezionato il film che lo rappresenterà nella corsa per gli Oscar 2025 e in tanti ancora si chiedono perché la scelta sia ricaduta su 'Vermiglio' e non su 'C'è ancora domani', visto il grande successo avuto nel corso dell'anno. Esordio alla regia di Paola Cortellesi, il film ha vinto sei David di Donatello, è stato il film italiano di maggiore incasso dell'anno e tra i cinque film italiani col miglior risultato al botteghino di sempre, oltre ad avere avuto un'ottima accoglienza anche all'estero. La motivazione in realtà è semplice: 'C'è ancora domani' era già stato valutato (e scartato) nel 2023. Uscito nelle sale italiane il 26 ottobre 2023, 'C'è ancora domani' faceva parte nel 2023 della lista di dodici titoli valutati dalla commissione che ogni anno sceglie il film italiano da proporre all'Academy of Motion Picture Arts and Sciences perché sia considerato per la candidatura al premio come 'Miglior film internazionale'. All'esordio di Paola Cortellesi, però, la commissione istituita presso l'ANICA preferì 'Io Capitano' di Matteo Garrone, selezionato poi per la cinquina finale della notte degli Oscar 2024. La motivazione per il quale fu scelto è la seguente: "Per aver incarnato con grande potenza e maestria cinematografica il desiderio universale di ricerca della libertà e della felicità. Creando un’epica del sogno che mette in scena il coraggio e il dolore che segnano da sempre le migrazioni, in una dimensione di profonda umanità". All'epoca dell'annuncio – il 20 settembre 2023 – 'C'è ancora domani' non era ancora arrivato in sala quindi l'esordio di Paola Cortellesi era stato valutato dalla commissione prima che il pubblico avesse avuto l'opportunità di vedere il film e che diventasse un vero e proprio 'fenomeno'. I 19 film valutati quest'anno dalla commissione sono tutti usciti – come da regolamento dell'Academy of Motion Picture Arts and Scienses – tra il 1° novembre 2023 e il 30 settembre 2024. A rappresentare l'Italia nel 2025 sarà 'Vermiglio' di Maura Delpero, film che ha già vinto il Leone d'argento all'ultima Mostra del Cinema di Venezia e che si trova al momento in sala. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 24 Settembre 2024