“Cavalleria Rusticana” per Musica felix

Continua Musica felix 2023, la rassegna di musica e cultura che, per il terzo appuntamento, propone lo spettacolo “Cavalleria Rusticana, ovvero storia di un tradimento annunciato”, in scena sabato 25 febbraio alle 19:00 presso l’Auditorium del Conservatorio di Foggia.

Dopo l’emozionante spettacolo inaugurale in occasione del giorno della memoria e il divertente ed appassionante omaggio al grande commediografo francese Molière, è il turno di uno dei più grandi capolavori letterari di fine Ottocento, “Cavalleria Rusticana”. Dalla novella di Giovanni Verga, scrittore e drammaturgo, massimo esponente della corrente letteraria verista è tratta l’opera musicale di Mascagni. Il musicista livornese preparò l’opera per il concorso Sonzogno, il cui felice risultato portò alla rappresentazione dell’opera a Roma, al teatro Costanzi, nel 1890 con esito trionfale, confermato poi ovunque. Lo spettacolo propone una nuova ottica di lettura della tragica vicenda d’amore, che si svolge in una Sicilia istintiva e primordiale, quella delle donne protagoniste di una storia ricca di forti emozioni. Amori e coltelli, affetto materno e sangue, adulteri e atti di fiducia, questi gli ingredienti dell’appassionante dramma narrato dalla voce della direttrice d’orchestra Gianna Fratta.

Il punto di vista di Santuzza, interpretata dal noto mezzosoprano Giuseppina Piunti, quello di Mamma Lucia e Lola, interpretate dal mezzosoprano Angela Bonfitto, faranno riflettere sui sentimenti delle donne, delle donne tradite e delle donne che tradiscono, dell’affetto delle madri, della disperazione delle fidanzate, dell’aspettativa delusa e della fiducia riposta nelle persone sbagliate.

Sul palco, insieme alle due donne protagoniste, il tenore Walter Fraccaro nei panni di Turiddu e il baritono Elia Fabbian in quelli di Alfio. Al pianoforte il Maestro Donato Della Vista per un itinerario musicale tra le arie, i duetti e i pezzi d’assieme di una delle opere più rappresentate del mondo. Un’opera che da quasi un secolo e mezzo continua ad emozionare e a far riflettere.

