Cau: “Abbiamo pagato un calo fisico, meritavamo di più”

Il Foggia resta settimo con una gara ancora da recuperare, mercoledì prossimo in un derby che si preannuncia infuocato contro il Monopoli di Scienza in grande ripresa, ma prima dovrà concentrarsi sulla prossima difficilissima battaglia contro la Paganese in cerca di punti salvezza per evitare la peggior posizione ai playout. Mercoledì non c’era Marchionni in panchina, ma c’era il suo valido vice Roberto Cau. Il suo Foggia non ha demeritato anzi nel primo tempo nonostante il possesso rosanero e lo scatenato Floriano, doppio ex, le azioni pericolose sono state dei Satanelli, e Cau ha detto, come raccolto dall’Ufficio Stampa del Foggia: “Meritavamo il gol nel primo tempo e la partita si sarebbe incanalata diversamente. E’ mancato un pizzico di cattiveria sotto porta. Resta la rabbia per la sconfitta perché paghiamo un prezzo molto alto rispetto a quanto abbiamo assistito sul campo. Ma adesso la testa è già proiettata alla prossima gara contro la Paganese perché l’obiettivo resta centrare i playoff e non ci dobbiamo accontentare”. Il Foggia dovrà nelle restanti gare, dosare le forze e ritrovare energie che prima dello stop le avevano consentito di mettere una serie di quattro risultati utili con ben dieci punti, ma i playoff si sa sono una lotteria: “I playoff sono un torneo a parte e chi avrà più forza la spunta. Quello che è successo a noi è accaduto anche ad altri. Dispiace che la squadra aveva retto contro il Palermo ed a nostro avviso il pari sarebbe stato il risultato più giusto perché è stata una gara equilibrata. Forse è mancata un po’ di concentrazione nel finale questo è dovuta al fatto che la squadra a causa del virus ha svolto pochi allenamenti. Sempre tramite la società CalcioFoggia 1920, ha parlato il giovane difensore classe 2000, Gioacchino Galeotafiore: “Il risultato ci penalizza oltre misura, per quello creato nel primo tempo avremmo meritato di più. Il loro portiere Pelegatti ha fatto parate importanti, e ci dispiace nella ripresa di aver preso un gol su una situazione in difficoltà numerica, ci mancava un uomo. Testa a domenica a vincere e a centrare la qualificazione ai playoff”. Prima dell’inizio della gara il presidente del club rossonero, la dott.ssa Maria Assunta Pintus ha ringraziato tramite il sito ufficiale il presidente rosanero, Dario Mirri ed il Palermo F.C. per la squisita accoglienza riservata alla compagine rossonera, condita anche da un omaggio (come evidenziato nella foto di CalcioFoggia1920, i due rispettivi presidenti) davvero gradito. (Ph. Calcio Foggia).

M.I.

