Cattoi (Lega): “Efficientare test per accesso a cure innovative”

"I test diagnostici sono fondamentali, anche per indirizzare il metodo di cura. E' necessario avere un approccio legislativo che permetta un loro efficientamento per poter permettere alle innovazioni scientifiche che vengono messe a disposizione di poter avere un intervento finalizzato al beneficio dei pazienti". Lo ha detto oggi Vanessa Cattoi, promotrice dell'Intergruppo parlamentare 'Insieme per un impegno contro il cancro' e componente della Commissione Bilancio, tesoro e programmazione della Camera dei deputati, intervenendo, a Roma, all'incontro con la stampa 'Tumore dello stomaco: il valore dei test diagnostici'. La deputata si è soffermata poi sull'importanza "dei medici di medicina generale, i primi interlocutori che hanno un contatto diretto con i pazienti direttamente interessati", e sull'impegno del legislatore nel "lavorare su campagne informative legate all'importanza della prevenzione, all'importanza di stili di vita sani per favorire un'azione di prevenzione quotidiana".



Pubblicato il 8 Luglio 2025