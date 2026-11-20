“In occasione della Giornata mondiale dell’Infanzia e dell’Adolescenza arriva ‘Manuale Emotivo’, il podcast gratuito ideato con Daniela Chieffo, direttrice dell’Unità Operativa di Psicologia Clinica del Policlinico Gemelli. Sei puntate per affrontare le sfide dell’adolescenza, dagli 11 ai 18 anni, partendo dalle testimonianze vocali di genitori e ragazzi. Dall’autostima al rapporto con i social”. Così all’Adnkronos Salute Caterina Balivo – intervenuta alla presentazione al Policlinico Gemelli di ‘A new mind”, progetto dedicato al disagio dei giovani tra gl i11 e i 18 anni, illustra il podcast che “vuole offrire strumenti pratici per comprendere le emozioni, migliorare il dialogo tra genitori e figli e affrontare insieme le difficoltà della crescita”.



Pubblicato il 20 Novembre 2026