Catanzaro, furgoncino in retromarcia investe e uccide bimbo di due anni

Un bimbo di due anni è morto oggi, venerdì 22 agosto, dopo essere stato investito da un furgoncino che stava facendo retromarcia nel quartiere Janò, a Catanzaro. Da una prima ricostruzione sembra che il piccolo sia sfuggito all'attenzione dei genitori uscendo in una piccola stradina nei pressi della sua abitazione e lì sia stato investito mentre il furgone faceva manovra. Il conducente del mezzo si è allontanato senza accorgersi di quanto accaduto. È stato rintracciato poco dopo dalla polizia.   —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 22 Agosto 2025

