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Catanzaro, bimbo di 18 mesi muore in ospedale: altri 4 ricoverati

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(Adnkronos) –
Un bimbo di un 18 mesi è morto oggi, giovedì 23 luglio, all'ospedale di Catanzaro e altri quattro bambini sono stati ricoverati con sintomi riconducibili, presumibilmente, a un batterio. I piccoli frequentano tutti lo stesso asilo di Tropea, in provincia di Vibo Valentia. Tre dei bambini ricoverati sono stati dimessi, mentre uno si trova ancora in ospedale.  La Procura di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta sulla vicenda a seguito della denuncia presentata in Questura dai genitori del bimbo deceduto e disposto il sequestro della cartella clinica. La magistratura ha anche disposto il sequestro della salma sulla quale, nelle prossime ore, sarà effettuata l'autopsia. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 23 Luglio 2026

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