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Catania, insegue il fratello dopo una lite e lo uccide a colpi di mannaia: arrestato

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(Adnkronos) – Insegue il fratello dopo una lite e lo uccide a colpi di mannaia. E' accaduto a Riposto, nel Catanese. La vittima è Natale Guarrera, pescivendolo 61enne. L'uomo è morto in ospedale a causa delle gravi ferite riportate. L'omicidio è avvenuto nei pressi della pescheria della vittima. Secondo una prima ricostruzione degli investigatori, l'uomo sarebbe stato colpito dal fratello, Giovanni Guarrera di 63 anni, titolare dello stesso settore commerciale. Avrebbe impugnato una mannaia durante una violenta discussione. Nella colluttazione sarebbe rimasto coinvolto anche il figlio dell'aggressore, nipote della vittima, che è stato ferito. L'aggressore è stato arrestato dai carabinieri. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 11 Luglio 2026

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