Catania, esplosione per fuga di gas: crolla palazzina di tre piani

(Adnkronos) – Una palazzina di tre piani è crollata in via Gualandi, a San Giovanni Galermo a Catania, a seguito di una fuga di gas che ha provocato un'esplosione. Lo rendono noto i vigili del fuoco di Catania. "Stiamo attivando tutte le risorse speciali necessarie e disponibili in regione", dicono dal Comando provinciale dei vigili fuoco. Sul posto le squadre di ricerca e soccorso Usar e le unità cinofile. I nuclei speciali Nbcr dei Vigili del fuoco e due squadre dell'azienda del gas catanese si trovavano già sul posto per trovare l'orgine di una fuga di gas. Nella zona sono arrivate anche ambulanze e forze dell'ordine. Non si hanno al momento notizie su eventuali feriti. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 21 Gennaio 2025