Catania, Barone (Museo saperi): “Beni culturali unione saperi umanistici e scientifici”

(Adnkronos) – "È stata messa insieme un'idea molto originale che ha connesso la parte storica con quella tecnologica dell'ingegneria attraverso la fotografia”. Così Germana Barone, direttrice del Museo dei saperi e delle mirabilia siciliane, intervenendo, a Catania, alla presentazione del progetto e della mostra fotografica 'In-genium. Sguardi sul passato e sul futuro della tecnologia', allestita al rettorato grazie a un'iniziativa promossa da Maire e Fondazione Maire-ETS in collaborazione con il Parco archeologico del Colosseo e con il patrocinio dell’ateneo etneo. “Dobbiamo guardare ai Beni culturali come a un'unione dei saperi delle competenze umanistiche e scientifiche – ha aggiunto – Con il nostro lavoro, raccontiamo in maniera nuova il racconto storico del bene che studiamo. Un altro aspetto importante è quello del riutilizzo, perché attraverso le nostre ricerche riutilizziamo materiali. Qui abbiamo sperimentato e brevettato materiali innovativi da materiale di scarto, come la cenere vulcanica, che poi utilizziamo nel restauro. Anche questo è un altro punto di contatto tra imprese, università e territorio”.

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Pubblicato il 28 Maggio 2026