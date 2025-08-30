Attualità

Catania, 40enne ucciso a coltellate da parcheggiatore abusivo

(Adnkronos) – Un 37enne extracomunitario è stato fermato dai carabinieri a Catania per l'omicidio di un 40enne accoltellato in strada. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di un parcheggiatore abusivo che al culmine di una lite avrebbe colpito a morte la vittima. L'omicidio è avvenuto in pieno centro nell'area di parcheggio davanti a un grande supermercato. Il presunto omicida è stato bloccato in via Aretusa. Le indagini sono condotte da polizia e i carabinieri. Sindaco di Catania: "Impediremo che città diventi campo di battaglia tra clan" "Ai cittadini assicuro che sarà respinto ogni tentativo dei clan di trasformare la città in un campo di battaglia per i loro interessi criminali" dice il sindaco di Catania Enrico Trantino. "Il nuovo gravissimo fatto di sangue che ha tolto la vita a un nostro concittadino non deve alimentare rabbia o sconforto. In questo momento serve lucidità, determinazione e collaborazione per sostenere l'azione delle istituzioni impegnate a fronteggiare la violenza criminale che tenta di colpire Catania". Per il primo cittadino l'omicidio di corso Sicilia, conclude, "ripropone in modo drammatico il problema dei parcheggiatori abusivi e conferma la complessità, nonostante il grande impegno delle forze dell’ordine, di eliminare questo focolaio di violenza e prevaricazione". —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


