Cataneo: “Tangenziale di Foggia? Con standard adeguati come la stazione”

Creare infrastrutture sul territorio in sinergia fra loro in modo tale che le une non ostacolino le altre, e possano avere tutte adeguato sviluppo. È questo il ragionamento di “Italia del Meridione Foggia”, e del consigliere comunale Pasquale Cataneo, circa l’annuncio dell’inizio lavori, entro fine anno, del secondo lotto di tangenziale nel tratto Foggia-S. Severo.

L’apertura del cantiere per la SS 673 è stata anticipata dal ministro delle infrastrutture Salvini e commentata dall’europarlamentare leghista Massimo Casanova: “Una buona notizia per il capoluogo dauno e il territorio che conferma l’attenzione del Mit e della Lega su un fronte di strategica importanza per la provincia di Foggia qual è quello dei collegamenti e della loro sicurezza”. Complessivamente, “un investimento per 300 milioni di euro”. Cataneo tuttavia sottolinea luci e ombre del progetto nell’ottica di uno sviluppo “sistemico” che non c’è, secondo l’esperto foggiano di infrastrutture: “Di questa tangenziale ci stiamo occupando da vari anni. Nel 2020 abbiamo perso 70 milioni di finanziamento, dovevano essere 189 quelli investiti e sono diventati 122. Pur apprezzando che siano stati affidati al fotofinish i lavori per il 2° lotto, siamo costretti, in quanto inascoltati, a essere molto critici rispetto alla progettualità”.

Circa le caratteristiche tecniche – in una delle province d’Italia a più alti indici di mortalità, gravità e lesività da incidentale stradale – questo lotto sarà di “tipo C”: “Sono caratteristiche tecniche inferiori – ad esempio senza spartitraffico centrale- alle previsioni iniziali e quindi meno

sicure”.

Inoltre Cataneo sottolinea la mancata previsione di un sottopasso stradale all’altezza della pista del Gino Lisa, che incrocia la SS 673: “Serve per innalzare la sicurezza sia aerea che stradale, e a garantire, senza preclusioni, lo sviluppo futuro dello scalo aeroportuale foggiano, esattamente come ha fatto a Forlì”. Quindi esorta: “Casanova dica al ministro Salvini di parlare con Anas per fare questo necessario sottopasso”.

Cita i recenti fatti di cronaca avvenuti sulla statale 100 di Taranto per cui si prevede, invece, la doppia carreggiata. Questo nonostante, dai dati della Regione Puglia 2019, si registrino in Capitanata dati molto più rilevanti a livello di incidenti stradali, morti e feriti. “Chiedo, al di là dei colori politici, che anche i nostri parlamentari si impegnino per ottenere questi risultati. Con Fast-Confsal, in particolare, da anni siamo vigili, abbiamo riportato la questione in tutte le sedi istituzionali fino alle commissioni di Camera e Senato, in riferimento, per esempio, al Pon ‘Reti e infrastrutture’ 2014-2020”.

Resta ancora irrisolta la questione della stazione Av, a 4 Km da Foggia, per cui Rfi dice di non avere i 33 milioni per renderla tale. Al momento, è una fermata non prevista, come più volte ribadito, in nessun documento di programmazione e relative fonti di finanziamento. “Pare che Anas come RFI su Foggia e la Capitanata vogliano realizzare, anziché ridurle, le strozzature e colli di bottiglia tecnici stradali (come in questo caso) e ferroviari”.

Cataneo suggerisce, a chi è intervenuto esprimendo soddisfazione, ma anche ad altri rappresentanti “finora silenti” di effettuare le opportune verifiche su quanto ri-segnalato. “È necessario far intervenire in modo sinergico, il Ministero competente perché le infrastrutture siano effettivamente realizzate, come fatto altrove, con standard tecnici adeguati, non inficiando altri investimenti programmati. Le imprese e cittadini foggiani devono poter fruire degli stessi livelli tecnici di sicurezza infrastrutturale e prospettive di sviluppo futuro di altri contesti e comunità territoriali a nord e a sud di Foggia e della Capitanata.”

Paola Lucino



Pubblicato il 7 Dicembre 2023