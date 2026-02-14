Attualità

Cataldi colpisce di braccio, arbitro assegna rigore: cos’è successo in Lazio-Atalanta

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Episodio arbitrale in Lazio-Atalanta. Oggi, sabato 14 febbraio, la Dea è andata in vantaggio nel match dell'Olimpico grazie a un calcio di rigore trasformato da Ederson per tocco di mano di Cataldi in area. Ma cos'è successo? Accade tutto al 39', Zappacosta scende sulla destra e mette al centro, Cataldi in scivolata intercetta il pallone con il braccio e l'arbitro Sacchi indica il dischetto. Le immagini mostrano il centrocampista che interviene in maniera scomposta, colpendo la sfera con il braccio alto oltre la figura.  I giocatori della Lazio protestano per una presunta posizione irregolare di Zappacosta in partenza, ma un check del Var conferma che l'esterno bergamasco è tenuto in gioco da Provstgaard.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 14 Febbraio 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Jutta Leerdam, San Valentino a… Milano Cortina: il messaggio di Jake Paul dopo l’oro alle Olimpiadi

23 minuti fa

Edoardo Bove torna in campo, esordio con il Watford a poco più di un anno da malore

34 minuti fa

Serie A, oggi Inter-Juventus – Diretta

36 minuti fa

Lione, morto il militante di estrema destra aggredito

1 ora fa
Pulsante per tornare all'inizio