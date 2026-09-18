Catalano: “Il percorso è quello giusto, testa alla Casertana”

L’Audace Cerignola torna dal “Capozza” con una sconfitta per 1-0 contro il Casarano, ma anche con la consapevolezza di aver offerto una prestazione positiva. A decidere il derby pugliese è stato Francesco Grandolfo nel finale del primo tempo, al termine di una gara nella quale i gialloblù hanno costruito diverse occasioni senza riuscire a trovare la rete. La squadra di Raimondo Catalano ha approcciato bene la sfida, prendendo campo e creando subito situazioni pericolose.

Vinciguerra ha impegnato Farroni, mentre Padula ha colpito un palo. Il Cerignola ha continuato a spingere, trovando però sulla propria strada un portiere avversario particolarmente efficace. Il Casarano ha sbloccato il risultato poco prima dell’intervallo con Grandolfo: la rete, inizialmente annullata, è stata poi convalidata dopo il controllo FVS. Nella ripresa l’Audace ha continuato a cercare il pareggio. Catalano ha inserito D’Orazio, Meli e Gambale, provando a dare maggiore incisività alla manovra offensiva. D’Orazio ha avuto una buona occasione, mentre Gambale ha colpito il palo.

Nel finale i gialloblù hanno aumentato la pressione, senza però riuscire a trovare il gol dell’1-1. Al termine della gara, Catalano ha sottolineato soprattutto la prestazione della sua squadra: “Dobbiamo scindere la valutazione del risultato da quella della prestazione: per il risultato ovviamente sono deluso, è una sconfitta secondo me assolutamente non meritata”. Il tecnico ha poi ribadito l’orgoglio per quanto mostrato al “Capozza”, aggiungendo: “Venire su questo campo e fare quello che abbiamo fatto noi ci deve rendere orgogliosi”.

Il ko non cancella quanto costruito nelle prime giornate: il Cerignola resta a quota 9 punti dopo cinque turni e nelle zone alte del Girone C. Ora, però, bisognerà voltare pagina rapidamente. Domani, sabato 19 settembre, alle 17:30, al “Monterisi” arriverà la Casertana, attualmente seconda a 11 punti. Per i gialloblù sarà l’occasione per tornare immediatamente a muovere la classifica e dare continuità a un avvio di campionato fin qui positivo contro un’ottima avversaria, attrezzata in questa stagione, dopo il quinto posto dello scorso campionato, per poter alzare l’asticella. Alla squadra di Catalano che sinora non ha mai fatto le “Barricate” e giocato sempre un calcio propositivo, l’obiettivo di continuare su quella scia. (Ph. Audace Cerignola).



Pubblicato il 18 Settembre 2026