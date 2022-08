Castelluccio Valmaggiore, torna l’immancabile sagra della vera pasta fatta a mano

Aria estiva e festiva per i cittadini di Castelluccio Valmaggiore e per i numerosi visitatori e castelluccesi che rientrano per il tradizionale periodo agostano, grazie al ricco programma di eventi messo in piedi dall’amministrazione comunale.Sabato 13 torna la sagra della pasta a mano, giunta alla sua 44^ edizione, a cura della Pro loco in collaborazione con “Antichi Sapori e “Little Italy”. Con l’animazione musicale della Dune Buggy Street Band, si potranno degustare i piatti tipici della cucina castelluccese, a base della vera e tradizionale pasta prodotta da mani esperte, curati con maestria dai ristoratori locali, accompagnati da un ottimo bicchiere di vino.Domenica 14 tocca al corteo storico che ricorda la costituzione della Baronia Valmaggiore, a cura di Giovanni De Girolamo e dell’amministrazione comunale.Ferragosto inizia presto, addirittura all’alba, con la II edizione de “L’Aurora di Ferragosto al Museo”, tra musica e storia, con la visita guidata all’interno del rinomato Museo Valle del Celone alle 4,30 e, a seguire, suggestivo concerto con Sally Cagiano che omaggia Pino Daniele. In serata, Summer’s Disco in Piazza della Libertà, in collaborazione con Radio Master per allietare anche i più giovani.Lunedì 16 agosto, poi, per la solennità di San Rocco Confessore, co-patrono di Castelluccio Valmaggiore, è previsto il galà lirico- sinfonico del Gran Concerto Bandistico “Chielli” della città di Noci. mentre giovedì 18 Castelluccio Valmaggiore ospita il noto cantante e chitarrista dei Nomadi Danilo Kauen Sacco in concerto, prima dello spettacolo pirotecnico in onore di San Rocco.

Condividi sui Social!