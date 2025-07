Castelluccio Valmaggiore saluta la segretaria comunale

Con gratitudine e sincero affetto, l’Amministrazione Comunale e l’intera comunità di Castelluccio Valmaggiore hanno salutato Maria Michela Vita Marilena Telesca, storica segretaria comunale che, dopo ben 27 anni di servizio ininterrotto, ha concluso il proprio percorso professionale, accedendo al meritato traguardo della pensione. Figura tanto discreta quanto centrale nella vita amministrativa del paese, Marilena Telesca ha rappresentato per quasi tre decenni un punto di riferimento costante per l’intera macchina comunale. Incaricata nel 1998, ha attraversato con professionalità, equilibrio e senso delle istituzioni l’avvicendarsi di sindaci, giunte e stagioni politiche, offrendo continuità e stabilità al governo locale. Diplomata al Liceo Scientifico “A. Volta” di Foggia e laureata presso l’Università degli Studi di Bari, ha incarnato appieno il ruolo di segretario comunale, esercitando le proprie funzioni con rigore, competenza e umanità. È stata garante della legalità, sostegno costante per dipendenti e amministratori, ma anche figura di ascolto e disponibilità per tutti i cittadini. Il Sindaco Pasquale Marchese, nel corso dell’ultima seduta del Consiglio Comunale, ha voluto esprimere a nome proprio, dell’Amministrazione e della cittadinanza intera, un sentito ringraziamento alla dottoressa Telesca.

“Marilena Telesca non è stata semplicemente la segretaria comunale del nostro comune – ha dichiarato il primo cittadino – ma una figura di riferimento imprescindibile, custode della memoria amministrativa; presenza solida nei momenti di cambiamento e di transizione politica. Ha garantito il rispetto delle regole, accompagnando questo Comune con intelligenza, discrezione e cuore. La sua lunga permanenza presso un unico ente rappresenta una rarità nel panorama amministrativo nazionale e ciò non può che renderci orgogliosi. Il suo tratto umano, sempre gentile e misurato, la sua riservatezza e il suo senso del dovere sono stati elementi distintivi del suo modo di intendere il servizio pubblico – ha aggiunto il sindaco – e resteranno un esempio per quanti, in futuro, avranno il compito di raccogliere il testimone del suo operato. A Marilena va il nostro più sincero augurio per un tempo di pensione sereno, ricco di soddisfazioni personali, nuove esperienze e meritato riposo”.



