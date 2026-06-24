Castelluccio Valmaggiore disegna il paese dei prossimi anni

Importante occasione di confronto e partecipazione pubblica a Castelluccio Valmaggiore il 22 giugno scorso, dove nella Sala Consiliare “Rocco Grilli” si è svolto l’incontro dedicato alla presentazione del nuovo Piano Urbanistico Generale, lo strumento destinato a definire le future scelte di pianificazione e sviluppo del territorio comunale. L’iniziativa, promossa dall’Amministrazione comunale, ha rappresentato un passaggio significativo nel percorso di programmazione del paese, offrendo a cittadini, professionisti e istituzioni l’opportunità di approfondire contenuti, obiettivi e prospettive del nuovo strumento urbanistico. Ad aprire l’incontro sono stati il sindaco Pasquale Marchese, il vicesindaco Michele Giannetta, il presidente del Consiglio comunale Pasquale Festa e il consigliere comunale delegato Osvaldo Di Letizia, che hanno sottolineato l’importanza del percorso avviato per costruire una visione condivisa del futuro della comunità.

Nel corso dei lavori è intervenuto l’architetto Tiziano Bibò, presidente dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della Provincia di Foggia, che ha evidenziato il ruolo strategico della pianificazione urbanistica come strumento indispensabile per accompagnare i territori verso modelli di crescita sostenibili, equilibrati e capaci di rispondere alle nuove esigenze delle comunità locali. A illustrare contenuti e linee guida del Piano Urbanistico Generale è stato l’architetto Nicola Fuzio, incaricato della redazione del PUG del Comune di Castelluccio Valmaggiore. Nel suo intervento ha indicato gli indirizzi destinati a orientare le future scelte di sviluppo del centro dei Monti Dauni, con particolare attenzione alla valorizzazione delle risorse territoriali e alla qualità degli spazi urbani.

L’incontro si è svolto con il patrocinio dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della Provincia di Foggia e con il supporto istituzionale della Regione Puglia e di numerosi ordini professionali, a testimonianza della rilevanza del percorso avviato dall’Amministrazione comunale.

“Il nuovo Piano Urbanistico Generale rappresenta una scelta di grande responsabilità per il futuro di Castelluccio Valmaggiore. Stiamo definendo le linee guida che consentiranno di programmare lo sviluppo in maniera organica, valorizzando le caratteristiche del territorio e creando nuove opportunità di crescita. Il confronto con professionisti, istituzioni e cittadini è essenziale, perché il futuro di una comunità si costruisce insieme, con visione e consapevolezza. Il nostro obiettivo è mettere al centro identità, sostenibilità e qualità della vita delle future generazioni”.



Pubblicato il 24 Giugno 2026