Castelluccio dei Sauri, Vigilia di Natale e Capodanno in piazza

Tre appuntamenti da non perdere coloreranno le vacanze di Natale a Castelluccio dei Sauri. Si parte alle 10:00 di mattina del 24 dicembre, con un aperitivo in piazza sulle note del DJ Maurizio Dipilato. A seguire, balli, giochi, canti e allegria allieteranno la vigilia castelluccese con Vivi Santana from Brazil. Aperitivo in piazza riproposto anche per il giorno 31, sempre accompagnato dalla musica del DJ Maurizio Dipilato. Ma le sorprese non finiscono qui. La sera di San Silvestro, infatti, a partire dalle ore 22:00, arriva il Capodanno in piazza con Max Vitale e con il DJ Walter Stramaglia, per accogliere il 2025 con la partecipazione di tanti altri artisti di Castelluccio dei Sauri. “Con immensa gioia e tanta energia, condivido questo progetto che mi sta davvero a cuore. Ideare, creare e organizzare eventi natalizi per rendere il nostro paese più vivo, accogliente e pieno di magia in questo periodo speciale dell’anno è stato corroborante. È un sogno che prende forma grazie al desiderio di portare sorrisi, entusiasmo e – soprattutto – un senso più profondo di comunità e condivisione tra tutti noi”. Con queste parole l’organizzatore e promotore delle iniziative Antonio De Nittis, titolare del ristorante Al Vecchio Casale di Castelluccio dei Sauri, ha presentato gli appuntamenti che animeranno le due attesissime vigilie sui Monti Dauni. “Un sentito ringraziamento va agli amici e ai sostenitori che mi hanno affiancato in questa avventura. Al Commissario Prefettizio, la dottoressa Barbato, e al Segretario Comunale, il dottor Longo, per la loro preziosa disponibilità e apertura. Il loro supporto è stato fondamentale per trasformare questa idea in realtà, anche grazie al sostegno della Pro Loco di Castelluccio dei Sauri”, sottolinea il business manager. “Queste iniziative nascono da una visione chiara. Voglio che il nostro paese torni a essere un luogo in cui i giovani scelgano di restare, partecipare e sentirsi parte attiva della nostra comunità, anziché cercare altrove occasioni di coinvolgimento. Credo fermamente che insieme possiamo creare qualcosa di straordinario. Un Natale che scaldi i cuori e ci faccia sentire più uniti che mai”, afferma Antonio De Nittis. “Vi invito tutti a partecipare con entusiasmo, e a condividere questa esperienza. Il nostro paese ha bisogno della vostra energia, delle vostre idee e del vostro spirito di collaborazione. Insieme possiamo dare vita a un Natale indimenticabile. Fatto di luci, colori, tradizioni e soprattutto del calore umano che rende ogni festa davvero speciale”, conclude l’imprenditore castelluccese. “Grazie a tutti voi che credete in questo progetto. Il meglio deve ancora venire”.



Pubblicato il 17 Dicembre 2024