Castelluccio dei Sauri premia gli under 40 che aprono un’impresa

Un incentivo per chi decide di aprire un’attività e costruire il proprio futuro nel paese. È entrata nella fase operativa l’iniziativa comunale “Restiamo a Castelluccio”, il provvedimento con cui l’amministrazione guidata dal sindaco Mattia Azzone punta a sostenere l’imprenditoria giovanile attraverso una significativa riduzione della pressione fiscale locale. La misura, approvata dal Consiglio comunale lo scorso 27 febbraio attraverso uno specifico regolamento, è rivolta agli under 40 che scelgono di avviare una nuova attività economica sul territorio comunale. L’obiettivo è offrire un sostegno concreto a chi investe a Castelluccio dei Sauri, favorendo nuove opportunità occupazionali e contribuendo a contrastare il progressivo calo demografico che interessa molti piccoli centri dell’entroterra. Potranno accedere alle agevolazioni i giovani residenti nel comune da almeno un anno e le imprese individuali, le società o le cooperative nelle quali la maggioranza dei soci e degli amministratori non abbia superato i quarant’anni e risieda anch’essa a Castelluccio da almeno dodici mesi. Il beneficio riguarda le attività avviate a partire dal 1° gennaio 2026. Nel dettaglio, il Comune riconoscerà per i primi tre anni di attività una riduzione pari all’80 per cento dei principali tributi comunali dovuti. L’agevolazione interesserà l’Imu sugli immobili di proprietà utilizzati per l’esercizio dell’attività, la Tari e il Canone unico patrimoniale, con un tetto massimo di mille euro annui per ciascun beneficiario. Le attività che potranno essere ammesse spaziano dal commercio all’artigianato, passando per la somministrazione di alimenti e bevande e per i servizi rivolti ai cittadini, alle imprese e alla comunità. “Abbiamo voluto trasformare in un regolamento una scelta politica ben precisa”, afferma il sindaco Azzone. “Chi decide di investire nel nostro paese deve sentire la vicinanza delle istituzioni. Non possiamo pensare che i giovani restino nei piccoli comuni se non creiamo condizioni favorevoli per fare impresa e costruire qui il proprio percorso professionale. Siamo stati tra i primi Comuni, e il primo nel nostro territorio, ad adottare una misura di questo tipo, dimostrando tempestività e una visione lungimirante rispetto a un tema decisivo come quello dello sviluppo locale e del contrasto allo spopolamento. Sappiamo che aprire una nuova attività comporta sacrifici e investimenti importanti. Ridurre il peso dei tributi nei primi anni significa aiutare gli imprenditori nella fase più delicata del loro percorso e incoraggiare nuove iniziative economiche. Ogni nuova attività che nasce a Castelluccio genera movimento, servizi e occasioni di lavoro. È un beneficio che non riguarda soltanto chi riceve l’agevolazione, ma l’intera comunità. Per questo abbiamo scelto di destinare risorse a un progetto che guarda al futuro del paese. Voglio inoltre rivolgere un sentito ringraziamento agli uffici comunali che hanno lavorato con professionalità e grande impegno per rendere operativa questa iniziativa, consentendoci di raggiungere questo importante risultato in tempi rapidi”. Gli interessati possono già rivolgersi agli uffici comunali per consultare il regolamento e presentare la domanda di adesione. La documentazione sarà pubblicata anche sul sito istituzionale dell’ente. Con “Restiamo a Castelluccio”, l’amministrazione comunale prova dunque a lanciare un segnale ai giovani che intendono scommettere sul proprio territorio, offrendo un sostegno economico diretto a chi decide di aprire un’attività e contribuire alla crescita del tessuto produttivo locale.



Pubblicato il 30 Giugno 2026