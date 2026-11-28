Torna a riunirsi il Consiglio comunale di Castelluccio dei Sauri. La seduta straordinaria prevede quattro punti all’ordine del giorno. Oltre all’approvazione del programma comunale degli interventi per il diritto allo studio 2027, l’Aula sarà chiamata a discutere il nuovo regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali, un provvedimento che punta a introdurre strumenti di agevolazione per i contribuenti nell’ambito delle possibilità previste dalla Legge di Bilancio 2026. Nella precedente seduta del 29 ottobre, il Consiglio comunale aveva affrontato alcune questioni centrali per l’attività dell’Amministrazione guidata dal Sindaco Mattia Azzone, approvando due iniziative che riguardano il sostegno al sistema produttivo locale e la valorizzazione delle piccole realtà municipali. Tra queste, la richiesta di riconoscimento dello stato di crisi per il comparto agricolo locale, la filiera olivicolo-olearia pugliese e il settore dell’autotrasporto, alle prese con il crollo dei prezzi delle produzioni e il contemporaneo aumento dei costi di produzione e dei carburanti. Una presa di posizione a sostegno delle imprese e dei lavoratori, con la richiesta di interventi straordinari per tutelare la redditività delle aziende. La difesa dell’agricoltura si intreccia direttamente con quella del territorio, altro fronte sul quale il Comune ha assunto una posizione precisa. Fin dall’insediamento, l’Amministrazione Azzone porta avanti una battaglia contro la proliferazione incontrollata di progetti per impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, dall’eolico al fotovoltaico e all’agrivoltaico, oltre che per sistemi di accumulo energetico, i cosiddetti Bess. Una posizione che ha trovato anche uno sbocco giudiziario con il ricorso al Tar Lazio contro il decreto ministeriale che ha autorizzato un impianto di accumulo elettrochimico da 100 Mw e le relative opere connesse, tra cui la stazione elettrica. “Fin dal nostro insediamento abbiamo assunto un impegno preciso nella difesa del territorio e delle sue vocazioni agricole. Non siamo contrari alla transizione energetica e allo sviluppo delle fonti rinnovabili, ma riteniamo che tutto debba avvenire con criterio, attraverso una programmazione sensata e nel rispetto del paesaggio, dell’ambiente e delle attività produttive. Non possiamo permettere che una proliferazione selvaggia di impianti finisca per compromettere il futuro della nostra agricoltura e l’identità del territorio. Per questo continueremo a far sentire la voce della nostra comunità in tutte le sedi istituzionali e giudiziarie”, dichiara il Sindaco Mattia Azzone. L’altra iniziativa approvata nella precedente seduta riguarda il rafforzamento della collaborazione tra i piccoli centri. Il Comune ha condiviso gli obiettivi statutari del Coordinamento Nazionale Piccoli Comuni Italiani Aps, manifestando il proprio interesse istituzionale a partecipare alle iniziative promosse dall’organismo. L’obiettivo è favorire una rete di amministrazioni che condividono esigenze e problematiche, dalla tutela dei servizi essenziali alle opportunità di sviluppo economico e sociale, fino alla necessità di assicurare ai piccoli Comuni un ruolo più incisivo nelle politiche nazionali e regionali. “Le nostre comunità custodiscono un patrimonio sociale, culturale ed economico che merita di essere tutelato e valorizzato. Spesso, però, le amministrazioni dei centri più piccoli devono affrontare difficoltà organizzative e finanziarie che rendono più complessa la risposta ai bisogni dei cittadini. Condividere obiettivi ed esperienze significa rafforzare la nostra capacità di affrontare queste sfide e costruire nuove opportunità per i territori”, sottolinea Azzone. Il Sindaco ha voluto inoltre rivolgere un ringraziamento particolare a Virgilio Caivano, Presidente del Coordinamento Nazionale Piccoli Comuni Italiani, per il lavoro portato avanti nella promozione e nella valorizzazione delle realtà municipali di minori dimensioni e per l’impegno nella costruzione di una rete nazionale capace di dare rappresentanza alle comunità locali. “È importante creare occasioni di confronto e collaborazione, perché nessun piccolo Comune deve sentirsi solo nell’affrontare le proprie difficoltà. Castelluccio dei Sauri vuole contribuire a questo percorso, nella convinzione che la forza dei territori passi anche dalla capacità delle istituzioni di lavorare insieme”, è il messaggio del Sindaco. Infine, uno spazio di riconoscenza è stato riservato al dottor Giuseppe Longo, storico segretario comunale, da molti anni punto di riferimento della macchina amministrativa di Castelluccio dei Sauri e figura molto conosciuta sul territorio. Nella seduta dello scorso 29 ottobre, Longo ha partecipato al suo ultimo Consiglio comunale ed è stato salutato dall’Amministrazione con la consegna di una targa ricordo, quale segno di gratitudine per il servizio prestato nel corso degli anni.



Pubblicato il 28 Novembre 2026