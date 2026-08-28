Attualità

Castellammare di Stabia, 75enne trovata morta sul balcone: il corpo parzialmente carbonizzato

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Una donna di 75 anni è stata trovata morta sul balcone di casa a Castellammare di Stabia. I carabinieri sono intervenuti insieme ai vigili del fuoco nell'appartamento di via Vittorio Veneto trovando il corpo senza vita dell'anziana parzialmente carbonizzato, accanto a una bombola di gas. Indagini sono in corso per capire la dinamica dei fatti. Non si esclude un ritorno di fiamma della bombola. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 28 Agosto 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Triplo incendio a Roma: chiusa la Pontina, alla Magliana evacuata una palazzina

15 minuti fa

Cyberattacco aeroporti nel Regno Unito, hacker chiedono un riscatto

22 minuti fa

Forte ondata di maltempo colpisce il Nord Italia: nubifragio e tromba d’aria a Cremona, stop funivia in Trentino

38 minuti fa

Fed, Bruni (Bocconi): “Warsh falco ma aiuta Trump e non parla di debito”

56 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio