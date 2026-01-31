Cassonetti intelligenti? Arrivati, ma c’è la variante verso il porta a porta

“In due anni e mezzo abbiamo avviato due Ccr molto frequentati, valorizzato quello di via Sprecacenere aggiudicatario di un finanziamento per una tettoia, efficientato i servizi di raccolta prima più confusionari, riqualificato 300 cassonetti. Stiamo per accingerci alla variante del piano industriale Amiu”. L’assessora all’ambiente e vicesindaca del Comune di Foggia Lucia Aprile fa il punto dell’attività amministrativa tra contratti ereditati, sanzioni, Pnrr e polemiche. Non considera certo una vittoria i dati attuali della raccolta differenziata fra il 27-30%, ma ricorda il periodo difficile della gestione dei rifiuti, vissuti come “cittadina attiva, e una partenza dal 17%. I cassonetti intelligenti sono già arrivati, inutile fu, a suo tempo, il tentativo di finanziare il porta a porta che, comunque, si va aprendo un varco nel piano industriale redatto dai commissari. “Un percorso molto complesso, finora solo una procedura che dovrà passare dal consiglio comunale”. Alle polemiche anche social risponde: “Sono strumentali, è finito il tempo del ‘forfettario continuo ’ nel rapporto con l’azienda”. In scadenza anche il contratto del verde, il progetto alla base di quello futuro trae spunto da modelli virtuosi di altre città d’Italia. Si sta redigendo il disciplinare che, a breve, arriverà in Stazione unica appaltante.

Assessora, qual è il bilancio delle attività avviate finora?

“In due anni e mezzo abbiamo avviato due Ccr molto frequentati, abbiamo valorizzato quello di via Sprecacenere aggiudicatario di un finanziamento per una tettoia, abbiamo efficientato i servizi di raccolta prima più confusionari, riqualificato 300 cassonetti. Stiamo per accingerci alla variante del piano industriale Amiu. La settimana scorsa si è tenuta una riunione tecnica per il posizionamento dei cassonetti intelligenti e per definire anche il porta a porta. Si è trattato di un procedimento molto complesso perché si basa su un contratto novennale già sottoscritto e già inquadrato da un punto di vista economico-finanziario”.

La variante qual è?

“Che il resto della città verrà servito dal porta a porta, non tutta da cassonetti intelligenti. Dovrà essere portata in consiglio comunale e sottoscritta a maggioranza, attualmente è un atto procedimentale. Era nel nostro programma elettorale perché non abbiamo mai ritenuto sufficiente quello che è stato fatto”.

Cassonetti intelligenti in ritardo

“Non sono in ritardo rispetto al Pnrr ma alle previsioni di metterli a terra. In realtà sono già arrivati, ma non sono ancora stati installati perché avevamo necessità di avere un piano complessivo della città e di come organizzare la raccolta. Posizionare settecento cassonetti intelligenti per dire “ci sono” non serve a nulla se non hai una visione, se non sai a cosa dovranno servire e dove collocarli, se sei stato solo materialmente a guardare un progetto fatto in un’ottica completamente diversa da quella dell’amministrazione in carica. Lavorare ex novo sarebbe sato molto più semplice per noi. Certo, non avremmo avuto tre anni con regole, Dec, ecc. dopo essere andati avanti con 52 proroghe; d’altro canto, avremmo avuto modo di affrontare il discorso senza fare modifiche”.

Sapete dove collocarli questi cassonetti?

“Abbiamo stabilito le aree e le isole ecologiche, manca solo il consiglio comunale”.

Addio vecchi bidoni per sempre? In quanto tempo?

“Ci sarà la fase cassonetti intelligenti. Una volta installata tutta la fornitura in 4-6 mesi, avvieremo il porta a porta. Mi aspetto che nell’arco del prossimo anno saranno terminate tutte le operazioni. Verrà avviata anche una campagna di comunicazione e sensibilizzazione”.

Cassonetti intelligenti: erano necessari?

“Grazie al parlamentare Giandonato Lasalandra, che mi accompagnò al Ministero nel primo anno del mio mandato, chiedemmo una variazione al progetto e a favore del porta a porta. Non solo si poteva fare, ma l’ipotesi di definanziare una parte del Pnrr era impercorribile, avremmo dovuto definanziare anche i Ccr. Ma dovranno essere utilizzati in modo efficiente”.

Raccolta differenziata sotto il 30%

“Il primo anno eravamo al 17,2%, ora siamo fra il 27-30%. Una recente raccolta dati ci ha rivelato che una serie di aziende, di grandi aziende, chiudevano il ciclo dei rifiuti e non facevano la dichiarazione agli uffici. Qualcosa l’abbiamo recuperata, ma dobbiamo necessariamente spingere, aver guadagnato quei punti di percentuale per me non è certo una vittoria”.

La raccolta differenziata delle attività food ha contribuito?

“In qualche modo sì, sono le attività non domestiche che ci hanno permesso di crescere di questi punti percentuali. Ma aiuterà molto di più quando spariranno i cassonetti, quando anche i commercianti un po’ più furbetti, che credono di non dover differenziare, non potranno più utilizzarli”.

Sanzioni per i bidoni all’esterno, che fra l’altro intasano i marciapiedi, erano state annunciate

“Ci sono state le sanzioni, anche verso grandi produttori che dovrebbero dare l’esempio sul territorio. Non posso fare nomi, ovviamente”.

Più riscossione dalla componente speciale del Pef (piano economico e finanziario) per fare cosa? Una lunga discussione social. L’hai seguita?

“Le cifre che girano sui social sono sciocchezze che avremo modo di definire in consiglio comunale, la sede opportuna per discuterne. Non so come si faccia a rilanciare temi così complessi, delicati sui social. Ma c’è chi lo fa”.

La sintesi del pensiero espresso era che si pensa allo straordinario ma è carente anche l’ordinario

“L’ordinario viene fatto, quello che non viene fatto per vari motivi viene definanziato. Se l’azienda non porta avanti un obiettivo non gli viene corrisposto il dovuto. Abbiamo avuto quasi 4 milioni di trattenute rispetto al canone del 2024 e 2025. Quindi queste persone dovevano lamentarsi prima quando era tutto un “forfettario continuo”. Oggi è strumentale la polemica e non attacca, non siamo quella politica lì”.

Per Passo Breccioso avete fissato il canone annuo di locazione. Come procede?

“Stiamo affrontando un discorso più ampio con la Regione che si è fermato prima delle elezioni. Fra qualche giorno vedremo l’assessora Ciliento e riprenderemo il discorso”.

Per quali chiarimenti?

“Amiu non ha un affidamento di quel sito, e non si capisce chi lo debba fare dato che quell’ impianto gestisce tutta la provincia, non solo il Comune di Foggia. Ad affidarlo a nostro avviso dovrebbe essere Ager. Il piano regionale dei rifiuti prevede lo smantellamento di quel sito nel 2027. In pratica l’impianto è nostro ma viene utilizzato da una parte terza, Ager dovrebbe decidere per un operatore, non necessariamente Amiu”.

Nel rinvio a giudizio per servizio Amiu è molto delicata la posizione del Comune di Foggia

“Sì. La decisione finale è rimessa al giudice, quello che ho constatato come “cittadinanza attiva”, all’epoca, era uno stato della città a mio avviso pietoso, ed è quello che ho esposto. Questa situazione, che grazie al cielo non c’è più, evidentemente andava affrontata. Sulle responsabilità non posso entrare perché non ne ho la facoltà e le competenze. Io lavoro ogni giorno con l’ufficio Ambiente del Comune dove si opera con dedizione e abnegazione, e mai nessuno potrà convincermi a dire il contrario. Ma la città meritava delle risposte”.

Abbattimenti degli alberi, il Wwf lamenta di non avere risposte alla richiesta di accesso agli atti

“Abbiamo informato sugli abbattimenti non con atti pubblici ma con una comunicazione social. Si tratta di una questione di tempi, chiunque abbia un minimo di cognizione della macchina amministrativa ne è consapevole. Ci sono, al momento, richieste di accesso agli atti su altre casistiche, ne riceviamo una ventina al giorno. Giustamente non possono vedersi scavalcate. Anche il Wwf dovrà aspettare i tempi tecnici, altrimenti dobbiamo ipotizzare di avere un tecnico, un funzionario che sta lì solo ad aspettare i loro accessi agli atti. Sono rimasta senza parole quando ho letto della polemica”.

L’appalto del verde è in scadenza?

“C’è stata una proroga, da oggi a 60 giorni dovrebbe andare in Stazione unica appaltante, stiamo definendo il disciplinare”.

Cambiamenti, novità?

“È diversa l’impostazione. Noi abbiamo provato a fare il meglio possibile guardando anche altri esempi positivi in Italia, il modello Parma, per esempio. Abbiamo scaricato un po’ di contratti su come riescono a gestire le zone urbane e periurbane o la suddivisione in lotti”.

Per la zona di San Pio X da riqualificare avevate chiesto un finanziamento

“La commissione regionale ancora non delibera, mentre sulla Rer (Rete ecologica regionale) abbiamo ottenuto 1 milione e 100”.

L’auspicio più grande, a breve termine?

“La differenziata e il nuovo appalto del verde, due punti cardine del mio assessorato. Poi stiamo facendo l’ammodernamento delle fontane, alcune spente e con problemi tecnici importanti, un lavoro che balza meno agli occhi ma che va avanti insieme a tanti altri progetti”.

Paola Lucino



Pubblicato il 31 Gennaio 2026