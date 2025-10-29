Attualità

Caso Sangiuliano, ex ministro: “Tempi lunghi e multa bassa, a Report avrei chiesto 1,5 milioni”

(Adnkronos) – A Ghiglia "ho mandato una mail nella quale ho detto: 'Non voglio alcun trattamento di favore, voglio essere trattato come ogni cittadino italiano'". Lo dice Gennaro Sangiuliano a Realpolitik, su Rete4. "No, non sono stato trattato come ogni cittadino italiano perché la multa è molto più bassa di quella che doveva essere e i tempi sono stati lunghissimi, perché la violazione della privacy è stata accertata un anno dopo, io mi aspettavo che dopo due mesi il Garante si pronunciasse". "Io avrei fatto pagare a Report almeno un milione e mezzo di euro", conclude l'ex ministro. 
Pubblicato il 29 Ottobre 2025

