Attualità

Caso Ruby, ‘Mi Manda Rai3’: Nicole Minetti graziata da presidente della Repubblica

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – 'Mi Manda RaiTre' ha scoperto che Nicole "Minetti, l’ex igienista dentale e Consigliera Regionale lombarda, condannata in via definitiva a 1 anno e un mese per peculato e a 2 anni e 10 mesi per induzione alla prostituzione nell’ambito del processo 'Ruby bis' (le cosiddette cene eleganti), é stata graziata dal Presidente della Repubblica. Il provvedimento di grazia, giunto per motivi umanitari, é stato rilasciato nelle scorse settimane con il parere positivo del Ministro della Giustizia Nordio e quello del Procuratore Capo della Corte d’Appello". Lo annuncia in un post sui social il conduttore di 'Mi Manda Rai3', Federico Ruffo che aggiunge: "Questa mattina l’anticipazione (alle 8:30 circa) su #mimandaraitre e sul @ilfattoquotidianoit , domani l’inchiesta integrale di @florianabulfon durante la puntata di Mi Manda RaiTre". 
—politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 11 Aprile 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Montecarlo, Sinner oggi può tornare numero uno: le combinazioni

11 minuti fa

Meteo, ultimi giorni con l’anticiclone: poi arrivano piogge e temporali

50 minuti fa

Amici, oggi sabato 11 aprile: gli ospiti e le anticipazioni

1 ora fa

Ucraina, attacco russo su Odessa poco prima tregua Pasqua: 2 morti

1 ora fa
Pulsante per tornare all'inizio