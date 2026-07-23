Caso Roggero, Sorveglianza fissa udienza su differimento pena. Salvini: “Candidatura? Lega valuta”

(Adnkronos) – Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha fissato per il 16 settembre l'udienza per discutere dell'istanza di differimento della pena, presentata dalla difesa di Mario Roggero, il gioielliere che da venerdì scorso sta scontando nel carcere di Bollate la pena definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori in fuga dal suo negozio e averne ferito un terzo. L'udienza in camera di consiglio e a porte chiuse è fissata per le 9 della mattina. Il gioielliere potrà essere presente in aula. La richiesta di differimento pena, in attesa che si definisca la richiesta di grazia, è stata presentata dal legale, Stefano Marcolini, al Tribunale di Sorveglianza di Torino venerdì scorso, poche ore prima che il 72enne si costituisse nel carcere e poi reiterata lunedì ai magistrati milanesi. “Vedo che sulla questione della possibile candidatura di Mario Roggero si sta sollevando sul web un dibattito del tutto surreale. L'ho detto e lo ribadisco: ritengo Mario Roggero un uomo perbene, che ha lavorato onestamente tutta la sua vita, che non merita di stare in carcere. E, se fosse possibile, lo candiderei senza alcuna esitazione", scrive intanto scrive sui social il leader della Lega e vicepremier, Matteo Salvini. "Per questo, lo ripeto, la Lega è disposta a valutarne la candidatura. ‘Valutare’, appunto. La legge lo impedisce, dicono alcuni. E' quasi impossibile, dicono altri. Bene: anche solo ci fosse una possibilità su un milione, la Lega è disposta a prenderla in considerazione. Tutto qui. Il resto – continua il leghista – sono speculazioni giornalistiche, giuristi di X e meme dei soliti di sinistra"

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Pubblicato il 23 Luglio 2026