Caso Resinovich, la nuova autopsia cambia tutto: cosa ha svelato

(Adnkronos) – La nuova autopsia sul corpo di Liliana Resinovich, la 63enne sparita il 14 dicembre del 2021 e ritrovata morta il 5 gennaio 2022, impone alla procura di Trieste "una profonda rivalutazione dell'intero procedimento, forse con eventuali nuovi accertamenti aut acquisizioni". Lo scrive, in una nota, il procuratore facente funzioni di Trieste Federico Frezza che rende noto che la perizia – affidata ai consulenti Cattaneo, Vanin, Leone e Tambuzzi – è stata depositata. Il pm assegnatario del procedimento non è più in procura a Trieste e il fascicolo è stato assegnato a un nuovo pubblico ministero e allo stesso procuratore, i quali sono "già al lavoro". —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 3 Marzo 2025