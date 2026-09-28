Caso Ranucci e Report, il presidente del Tribunale di Roma: “Sostegno a giudice Casari, assegnazione rispetta le regole”

(Adnkronos) – “Esprimo il mio sostegno alla dottoressa Donatella

Casari, magistrata che dimostra quotidianamente indipendenza, imparzialità ed equilibrio, oltre a una solida preparazione”. Così il presidente del Tribunale di Roma Lorenzo Pontecorvo dopo le polemiche sollevate sulla giudice del Tribunale del Lavoro che si sta occupando del ricorso urgente presentato da Sigfrido Ranucci contro la rimozione dalla conduzione di Report. “Rilevo, inoltre, che l’assegnazione del fascicolo relativo alla controversia promossa da Sigfrido Ranucci è avvenuta – sottolinea in una nota il presidente del Tribunale di Roma – nel rispetto delle analitiche disposizioni

tabellari vigenti da anni, le quali, mediante meccanismi automatici, assicurano l’osservanza del principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge”. “Recenti articoli di stampa, contenenti anche dichiarazioni di esponenti politici, adombrano, con maggiore o minore evidenza, una presunta carenza

di trasparenza nell’assegnazione del ricorso proposto dinanzi al Tribunale di Roma dal giornalista e conduttore televisivo Sigfrido Ranucci. I medesimi organi di stampa formulano critiche nei confronti della dottoressa Donatella Casari assegnataria del procedimento, alla quale attribuiscono non meglio precisati pregiudizi desunti da decisioni rese in precedenti procedimenti giurisdizionali, peraltro non comparabili con la controversia oggi sottoposta al suo esame, né per natura e oggetto né per le parti coinvolte”, conclude. Il giudice Casari, nei giorni scorsi, ritenendo il procedimento cautelare sufficientemente istruito, si è riservata la decisione sul ricorso urgente presentato da Ranucci contro la rimozione dalla conduzione di Report dando alle parti il termine per il deposito delle note per il 30 settembre 2026.

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Pubblicato il 28 Settembre 2026