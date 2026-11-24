(Adnkronos) – “Ramy è sempre con noi. Tutti gli angoli della nostra casa lo ricordano. Corre nel mio sangue, vive nel mio cuore, io lo respiro, ma il dolore non passa mai”. Lo dice Yehia Elgaml, contattato dall’Adnkronos a due anni dall’incidente, al termine di un inseguimento dei carabinieri, in cui morì il figlio 19enne Ramy. Una ricorrenza che la famiglia di origine egiziana sta trascorrendo insieme, nella casa al quartiere Corvetto, ricoperto dal 24 novembre 2024 dalle scritte ‘Ramy vive’. Un messaggio che verrà lasciato anche oggi sul grande murale che verrà realizzato dalle 17 in corso Lodi. Poi, dalle 19, la fiaccolata che porterà familiari e amici del ragazzo da via Mompiani fino all’incrocio tra via Quaranta e via Ripamonti, luogo dell’incidente mortale.

“Il quartiere è sempre arrabbiato per Ramy, non l’ha mai dimenticato, perché lui era nel cuore di tutti già prima di morire. Era un ragazzo speciale, aveva solo 19 anni”, dice il padre, con la voce rotta dall’emozione. Ha deciso che il semaforo contro cui è finita due anni fa la vita del minore dei suoi figli non ne interrompesse sogni e passioni. Ci pensa lui a coltivarle: “Faccio tutto quello che piaceva a Ramy: se voleva vedere una partita di calcio, allora la vedo io al posto suo. Gli piaceva il profumo Dior Sauvage, allora l’ho comprato e me lo metto io. Così sento il suo profumo e lui è sempre con me”.

La moglie Farida in questi giorni sta soffrendo come il 24 novembre di due anni fa. “Ripensa a quando l’hanno chiamata per dirle dell’incidente, a quando ha saputo che Ramy era morto. Ricorda tutto e si è ammalata. Sto male anche io”, confessa Yehia Elgaml. Domani la famiglia andrà al cimitero di Bruzzano, dove il 19enne è sepolto. “Riposa in pace, perché la verità e la giustizia stanno arrivando per lui”, dice fiducioso il padre.

Il 21 dicembre insieme alla moglie tornerà in aula per l’udienza preliminare del procedimento che vede indagati l’amico Fares Bouzidi e sette carabinieri. “Quando ricordo cosa è successo, che mio figlio è morto per colpa dei carabinieri, mi sento arrabbiato e triste”, dice Yehia, ribadendo però di aver “fiducia nella magistratura italiana. I pm hanno fatto bene a chiedere l’incidente probatorio per chiarire la dinamica dell’incidente. Adesso aspettiamo verità e giustizia”.

Le invocheranno anche questa sera in piazza gli amici che prenderanno parte alla fiaccolata. “La morte di Ramy – si legge nell’annuncio che sui social accompagna la locandina dell’iniziativa – non può cadere nel silenzio: pretendiamo verità e giustizia, perché la profilazione razziale, la violenza delle forze di polizia e la criminalizzazione dei giovani delle periferie uccidono, e devono finire”.

—

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 24 Novembre 2026