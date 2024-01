Caso Pozzolo, testimoni in Procura: cosa è successo la notte di Capodanno

(Adnkronos) – Il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro è giunto poco fa in procura a Biella per essere sentito come teste nell'ambito delle indagini in corso sul colpo di pistola partito la sera di Capodanno nella pro loco di Rosazza dall'arma del deputato Emanuele Pozzolo. Il parlamentare è entrato in auto da un ingresso secondario della procura. Anche l'assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Biella, Davide Zappalà, è arrivato in procura per essere sentito come teste. Questa mattina, intanto, il consigliere Luca Zani è stato sentito, sempre come teste, dai carabinieri di Andorno Micca. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 8 Gennaio 2024