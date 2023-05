Caso plusvalenze Juve, 10 punti di penalizzazione

(Adnkronos) – La Corte federale d'appello della Figc ha inflitto 10 punti di penalizzazione alla Juventus nel processo per la rivalutazione della sanzione a carico del club bianconero per il caso plusvalenze. Prosciolti gli ex dirigenti di secondo piano della società. Il Procuratore Figc Chiné nella sua requisitoria aveva chiesto 11 punti di penalizzazione. A dare l'annuncio la Federcalcio sul proprio sito ufficiale. "Chiamata dal Collegio di Garanzia dello Sport a rinnovare la sua valutazione sulla sanzione da irrogare a carico della Juventus per il cosiddetto ‘caso plusvalenze’, la Corte Federale d’Appello ha sanzionato il club bianconero con 10 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva. La Corte ha altresì prosciolto dalle incolpazioni ascritte i sigg.ri Pavel Nedved, Paolo Garimberti, Assia Grazioli Venier, Caitlin Mary Hughes, Daniela Marilungo, Francesco Roncaglio ed Enrico Vellano", si legge. Nel primo processo davanti alla Corte d'appello Figc, la Juve era stata punita con una penalizzazione di 15 punti. La società ha presentato ricorso al Collegio di garanzia presso il Coni che ha rinviato il procedimento alla Corte per una rimodulazione della sanzione. Ora il club, in teoria, può presentare un nuovo ricordo al Collegio di garanzia. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 22 Maggio 2023