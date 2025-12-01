Caso Pifferi, assolti avvocata Pontenani e specialisti del carcere: erano accusati di falso

(Adnkronos) –

Cinque assoluzioni "perché il fatto non sussiste". E' la sentenza pronunciata dal gup di Milano Roberto Crepaldi nei confronti dell'avvocata Alessia Pontenani, di quattro psicologhe e dello psichiatra Marco Garbarini

accusati a vario titolo di favoreggiamento e falso nel caso di Diana Pifferi, condannata in appello a 24 anni di carcere per aver lasciato morire di stenti la figlia Diana. Il pubblico ministero Francesco De Tommasi aveva chiesto condanne fino a 4 anni. Le motivazioni del verdetto odierno saranno rese note tra 30 giorni. Per la pubblica accusa le psicologhe avrebbero "falsamente" attestato un quoziente intellettivo pari a 40 per Alessia Pifferi e quindi un "deficit grave" laddove invece il test Wais, non era da somministrare alla detenuta che "non era un soggetto a rischio di atti anticonservativi e si presentava lucida, orientata nel tempo e nello spazio, nel pieno possesso delle proprie facoltà mentali e determinata". Una condotta che avrebbe avuto come obiettivo quello di fornire una base documentale che permettesse di richiedere e ottenere in giudizio, "la tanto agognata perizia psichiatrica" e provare così a evitare il massimo della pena. Secondo il pm le indagate avrebbero 'imbeccato' l'imputata – anche usando protocolli con "punteggi già inseriti" – affinché ottenesse una perizia psichiatrica in grado di accertarle un deficit, un'attività difensiva non lecita. Le psicologhe – per l'accusa – sarebbero andate oltre il loro compito, somministrando test "incompatibili con le caratteristiche psichiche effettive della detenuta" e con colloqui "falsamente annotati nel diario clinico", mentre lo psichiatra Garbarini, consulente di parte, l'avrebbe "eterodiretta" nelle risposte da fornire. Di diverso avviso il giudice e i legali. "Confidavamo in questo esito: sulla mia assistita non c'era nulla. Questo processo parallelo non doveva neanche iniziare e ha causato danni gravissimi", il commento dell'avvocato Corrado Limentani, difensore della collega Pontenani. "E una sentenza giusta che ridà dignità a questi professionisti" le parole di altri due difensori, gli avvocati Adriano Bazzoni e Mirko Mazzali.

