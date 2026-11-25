(Adnkronos) – Una cassetta con la voce del telefonista, che avrebbe contattato la famiglia di Emanuela Orlandi poco dopo la scomparsa della giovane, il 22 giugno 1983, è stata trovata in casa dello zio della ragazza, Mario Meneguzzi. Lo rivela il Tg1. Il ritrovamento risalirebbe al 2024, quando gli investigatori perquisirono le case dell’uomo, morto da oltre dieci anni, tra Roma e Rieti. Tra alcune audiocassette ritrovate nella cantina della casa di Roma dello zio di Emanuela, ci sarebbe quella con la voce isolata dai carabinieri del Ris di uno dei telefonisti.

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Pubblicato il 25 Novembre 2026