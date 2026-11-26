(Adnkronos) – “Sarebbe quella di Claudio Martufi, ex agente del Sisde, la voce del telefonista anonimo” che avrebbe contattato la famiglia di Emanuela Orlandi poco dopo la scomparsa della giovane “individuata dal Ris dei carabinieri di Roma”. A rivelarlo è il programma Chi l’ha visto, in onda su Rai 3 che, citando fonti del programma, spiega che l’ex 007 “fu uno dei primi ad entrare in casa” della ragazza.

La cassetta con la voce del telefonista è stata trovata in casa dello zio della ragazza, Mario Meneguzzi. La notizia era stata data in un primo momento da Massimo Giletti, poi ripresa dal Tg1 nell’edizione di ieri sera. Il ritrovamento risalirebbe al 2024, quando gli investigatori perquisirono le case dell’uomo, morto da oltre dieci anni, tra Roma e Rieti. Tra alcune audiocassette ritrovate nella cantina della casa di Roma dello zio di Emanuela, ci sarebbe quella con la voce isolata dai carabinieri del Ris di uno dei telefonisti.

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Pubblicato il 26 Novembre 2026